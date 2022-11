Cherasco: festeggiato l’ex presidente della Bocciofila Roretese Vincenzo Gerbaldo

Non è stata solo occasione per ritrovarsi in un momento conviviale quella di domenica alla Bocciofila Roretese Banca di Cherasco. Il presidente Biagio Costamagna ha voluto ringraziare e, a nome del sodalizio, fare un omaggio all’ex presidente, il cavalier Vincenzo Gerbaldo, per tutti Censo, che ha retto le redini del gruppo sin dalle sue origini.

“Un lavoro impegnativo – ha sottolineato Costamagna –, ma fatto con passione e che ha portato la Bocciofila a ingrandirsi sempre di più e avere grandi risultati”.

Quest’anno in fatto il sodalizio roretese ha vinto la Prima e la Seconda Categoria.

Dall’Amministrazione comunale è arrivata una targa per Gerbaldo, simbolico ringraziamento per i tanti anni che ha dedicato alla Bocciofila, ma anche per l’impegno nel volontariato civico e nel Centro Incontro, dove conserva la carica di presidente a Roreto e vicepresidente a livello regionale.

A portare il saluto della FIB è arrivato il presidente regionale Claudio Vittino che ha sottolineato come la realtà roretese sia attiva e sempre ricca di ottimi risultati.

Un saluto è arrivato anche da Claudio Olivero, presidente della Banca di Cherasco, sponsor della Bocciofila, e dall’ex senatore Marco Perosino.

“Ringrazio tutti – ha risposto Gerbaldo – per essere qua presenti, un grazie a tutti coloro che in questi anni sono stati nel Direttivo e che mi hanno sempre aiutato nel mio compito di presidente. Un grazie a Biagio Costamagna per aver organizzato questo bel momento”.