Finanziato dal Ministero con due milioni e mezzo di euro il nuovo polo scolastico di Rifreddo

Il polo scolastico rifreddese è tra le attività finanziate dal Ministero dell’istruzione sui bandi PNRR.

Si tratta di un finanziamento da ben 2 milioni 572.000 euro che consentirà di raggruppare le scuole cittadine costruendo a lato delle attuali scuole elementari, nell’ex area del caseificio Oreglia, le nuove strutture dedicate all’infanzia.

“Sono davvero felice - commentato a caldo il primo cittadino, Cesare Cavallo - da un lato perché con questo intervento completiamo la riqualificazione del centro del paese e forniamo alle nuove generazioni una scuola moderna e sicura e, dall'altro, perché viene premiata la nostra lungimiranza nelle progettazioni”.

Infatti, ben pochi avrebbero detto che l’acquisto di un ex area artigianale abbandonata da oltre 20 anni in pochi mesi si sarebbe tramutata in un asset capace di portare, grazie alla progettazione dell’architetto Fulvio Bachiorrini di Saluzzo, il più grande finanziamento pubblico della storia di Rifreddo. Un finanziamento completamente a carico dello Stato che prevede però tempi di realizzazione strettissimi.

“Entro fine marzo 2023 - aggiunge il primo cittadino - per rispettare le milestone del Pnrr occorre appaltare i lavori. Un tempo piuttosto breve per un opera del genere e che ci costringerà a fare i salti mortali anche considerando che nel frattempo dovremo attuare la riqualificazione delle piazze per cui abbiamo avuto 1 milione di euro di finanziamento. Uno sforzo che comunque faremo ben volentieri perché ci consentirà di cambiare volto al paese”.

Per quanto riguarda la descrizione tecnica del progetto va messo in luce che all’interno dello stesso sono presenti una scuola materna, l’asilo nido, la mensa ed il refettorio ed un grande salone centrale che collegherà gli stessi.

Per la materna sono previste due sezioni, mentre il nido accoglierà sia divezzi che lattanti. Una grande opera che però potrebbe non essere la sola nel panorama scolastico rifreddese

Infatti, Cavallo e la sua Giunta hanno presentato, sempre su risorse PNRR, anche un progetto di palestra scolastica, che collegherebbe l’attuale scuola materna al neo finanziato polo dell’infanzia. Un’opera del valore complessivo di 1 milione 400 mila euro, che permetterebbe un collegamento interno tra le due strutture evitando così agli studenti di dover, specialmente nei mesi invernali, effettuare percorsi esterni.

Più nel dettaglio, la soluzione progettuale prevede la parte frontale della palestra con annessi spogliatoi e l’accesso principale su piazza della Vittoria in modo da poter permettere anche l’utilizzo indipendente da parte di società sportive e gruppi esterni alle istituzioni scolastiche.

Un progetto che si è piazzato al sesto posto nella graduatoria regionale in cui sono state finanziati soltanto quattro progetti ma che gli amministratori sperano possa essere a breve ripescato.

“Dalle informazioni che abbiamo – conferma e conclude il sindaco - sembrerebbe che lo Stato voglia rifinanziare la graduatoria sulle palestre scolastiche. Se così sarà, essendo tra i primi progetti esclusi, abbiamo grandi chanches di portare a casa anche quest’altro mega finanziamento. Ovviamente ci speriamo, ma se anche così non fosse i risultati fin qui raggiunti vanno già ben oltre quello che potevamo attenderci”.