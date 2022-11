L'associazione garessina Ardena a Quiliano per presentare "Tra i profumi e i sapori di un tempo"

Trasferta ligure per l'associazione culturale garessina Ardena che, lo scorso 15 ottobre, ha presentanto a Quiliano, in provincia di Savona, il libro "Tra i profumi e I sapori di un tempo".

"La presentazione - spiegano dall'associazione - ha avuto come protagonista lo chef Renato Grasso che ha impreziosito l'importante aspetto culinario con gusto e competenza. Ringraziamo il comune di Quiliano per l'accoglienza e lo chef Renato Grasso per il suo importante intervento, la bibliotecaria Cristina Sosio per il supporto tecnico e il pubblico presente."