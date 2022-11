Mondovì, complice il bel tempo, archivia un'edizione di "Peccati di Gola" da record

A meno di ventiquattr'ore dalla chiusura di "Peccati di Gola" 2022 è tempo di tracciare un bilancio sulla manifestazione gourmet monregalese che si è svolta da sabato 29 ottobre a martedì 1° novembre.

Accompagnata da un insolito clima, che ha dato qualche cenno di autunno solo nella giornata di ieri, la kermesse è stata apprezzata davvero da tutti.

"Dopo la Mostra dell'Artigianato anche Peccati di Gola ha fatto registrare il record di presenza di turisti e visitatori. - dichiara l'assessore agli eventi e alle manifestazioni, Alessandro Terreno - "Una formula rinnovata che, complice il bel tempo, ha incontrato il favore del pubblico che ha riempito piazze e vie di Breo. Siamo felici di questo risultato e grati per il lavoro che gli organizzatori hanno messo in campo coordinati da 'La Funicolare'."

Le strade del centro storico di Mondovì, così come la funicolare, sono state popolate da visitatori e turisti provenienti anche da fuori provincia e in molti hanno raggiunt Piazza per visitare i musei, non ultimo il rinnovato museo della Stampa presso il polo delle ex Orfane.

[Il gruppo eventi e manifestazioni dell’ANA Mondovì a “Peccati di gola”]

Molto apprezzata, dai cittadini e dai commercianti, anche la scelta di spostare i mercati del sabato e del martedì in corso Statuto.

Un bilancio che tiene conto anche di ciò che non ha funzionato alla perfezione e deve essre migliorato: in alcune zone, soprattutto quella del Borgheletto, oggetto di interventi riqualificazione, mancavano gli stand, anche se l'amministrazione ha provveduto a rendere possibile il passaggio in piazza San Pietro in occasione dell'evento (leggi qui).

"Siamo coscienti, - aggiunge Terreno - che alcune zone non abbiano goduto appieno del beneficio portato della manifestazione ma siamo convinti che una volta terminato il cantiere del Borgheletto tutto il centro di Breo avrà nuove opportunità di sviluppo. È il momento di Mondovì, creare rete con il territorio sopratutto in questo periodo ci potrà dare tanti benefici sopratutto a livello turistico. Stiamo lavorando già per il prossimo anno, per portare ulteriori novità.”

E proprio nel segno della collaborazione territoriale, ieri sera, "Peccati di Gola" ha ospitato la presentazione di Bee - Formaggi di montagna, rassegna nazionale che si svolgerà il 19 e 20 novembre nella vicina Villanova Mondovì, sempre all'insegna della valorizzazione delle produzioni locali.

"Siamo al termine di Peccati di Gola & XXIV Fiera Regionale del Tartufo" - dicono gli organizzatori - "In questo percorso del gusto abbiamo assaporato tanta cultura, ma non solo. Con questo evento abbiamo ridato valore alle materie prime, alla terra ed alla tradizione, abbiamo riscoperto il sapore delle cose genuine, fatte con l’amore e la passione di chi al territorio ci tiene e lo cura con attenzione. L'appuntamento è al prossimo anno".