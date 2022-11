Peveragno, il nuovo polo scolastico tra i dubbi. Il sindaco assicura: "L'ubicazione è stata scelta ponderata"

A circa un mese di distanza dalla presentazione ufficiale al Comune di Peveragno continua a far discutere la raccolta firme incentrata sulla revisione del progetto per il nuovo polo solastico locale che dovrebbe sorgere in località tetto Vigna.



In totale, la raccolta ha riunito il dissenso di 710 membri della comunità peveragnese in riferimento alle specifiche del progetto. La speranza dei firmatari è quella di spingere l'amministrazione comunale a puntare non sulla costruzione di un nuovo stabile ma piuttosto sulla rigenerazione di quelli già esistenti.



SiAmo Peveragno appoggia la richiesta: "Bastano gli spazi esistenti"

Il gruppo di minoranza SiAmo Peveragno ha sottolineato, in un recente post su Facebook, la presentazione della raccolta firme associandovisi completamente: "La petizione, nata dall’intraprendenza di alcuni cittadini, chiede all’amministrazione comunale di rivedere la scelta del sito e di rivalutare la possibilità di recupero del plesso scolastico esistente" si legge nel post.



"Come si può leggere nel testo integrale che alleghiamo in copia tali richieste nascono non da scelte di parte ma da motivazioni reali e pienamente condivisibili - continua la minoranza - , quali l’ennesima cementificazione di aree verdi con conseguente consumo e spreco di suolo, la scelta di una locazione con notevoli problemi di viabilità, il decentramento a scapito delle attività commerciali del concentrico e un andamento demografico che non giustifica assolutamente la creazione di nuovi spazi in quanto quelli esistenti sarebbero pienamente sufficienti".



Il sindaco: "Scelta ponderata: la nuova scuola sarà più ampia e sicura"

"Rilasceremo una spiegazione ufficiale sulle decisioni fatte e sul loro perché entro breve, così da informare i cittadini e anche i firmatari della petizione, facendo il punto sulla situazione" ha chiarito il sindaco Paolo Renaudi, contattato telefonicamente.



"Le nostre intenzioni sono però stranote e frutto di discussioni e analisi che proseguono ormai da anni - ha continuato Renaudi - . Dobbiamo e vogliamo intervenire sull'edilizia scolastica del nostro comune ma le nostre scuole non stanno per crollare: com'è già stato chiarito più volte gli edifici non rispondono più ai requisiti sismisici attuali. Non c'è urgenza insomma, ma abbiamo cominciato con la programmazione. La scelta del sito è stata oggetto di studi e analisi di tecnici e professionisti: è stata indivduata un'area di ampiezza tripla rispetto a quella attuale in cui avremo scuole più grandi e più sicure".



Il sindaco non si è risparmiato, al di là dei chiarimento, una stoccata alle forze di minoranza: "Nel giro di qualche mese si è passati dalla richiesta d'intervento perché le scuole sembrava stessero per crollare da un giorno all'altro a quella di restaurarle perché in realtà reggono - ha detto - . Stiamo semplicemente continuando, coerentemente con quanto esposto in campagna elettorale e indicato dai tecnici, con il progetto accettando critiche, proposte e considerazioni. Ma dev'essere chiaro che tutti gli aspetti descritti nella richiesta dei firmatari sono stati tenuti in conto: non ci stiamo impuntando, la scelta è stata ampiamente ponderata".