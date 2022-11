Riparato il guasto alla funicolare di Mondovì: il servizio è tornato regolare

E' stato riparato nel corso della mattinata di oggi, mercoledì 2 novembre, il guasto che ieri sera aveva interrotto le corse della funicolare di Mondovì.

Il disservizio si è verificato in tarda serata, prima della chiusura, a causa di un guasto a una scheda elettronica.

Per sopperire alla mancanza del servizio è stata istituita una navetta sostitutiva e tre pullman per gli studenti che utilizzano la funicolare per raggiungere i plessi scolastici nel rione Piazza.

Dopo la sostituzione della scheda e alcuni test di verifica, poco dopo le 11 di oggi le corse sono tornate regolari.