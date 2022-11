Vicoforte piange il titolare di una storica azienda di trasformazione delle castagne

Vicoforte piange in questi giorni la perdita di uno storico commerciante, Alberto Fenoglio, persona conosciuta per il “Bottegone”, storico negozio di alimentari del paese, e quale titolare di una nota azienda di trasformazione delle castagne. Presso di lui nel mese di ottobre si sono recate intere generazioni di monregalesi a portare il raccolto quotidiano.



Aveva 85 anni ed era originario di Torre Mondovì. Tutti lo ricordano dietro al bancone del “Bottegone”, l’attività che aveva intrapreso negli Anni Ottanta insieme alla moglie Albina.



Tuttavia, la sua vita è da sempre stata contrassegnata dal commercio e la trasformazione delle castagne, attività iniziata fin dalla giovane età seguendo le orme del padre Gottardo.



L’attività negli Anni ’60 era iniziata con un piccolo magazzino a Torre Mondovì raccogliendo prodotti ortofrutticoli locali dai contadini del Monregalese. Negli Anni ‘70, l’azienda si è trasferita a Vicoforte, dove si è ingrandita affiancando al commercio all’ingrosso anche la trasformazione, l’essicazione e la macinatura delle castagne.



Degli Anni ’90 l’ingresso delle figlie Franca e Bruna in azienda al fianco del padre, che ha contribuito attivamente allo sviluppo e alla crescita fino ai giorni nostri.



Un uomo che ha da sempre avuto "una particolare attenzione all’innovazione – come ricordano i familiari –. Una visione che lo ha portato a investire in attrezzature e processi per elevare la qualità e la competitività sui mercati della sua azienda. Questo gli ha permesso di far conoscere una delle eccellenze del nostro territorio a livello internazionale. Il suo operato sarà da oggi un esempio in particolare per la nostra famiglia, che continuerà con dedizione e impegno il lavoro di una vita".



I funerali saranno celebrati nella Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo a Fiamenga, Vicoforte, giovedì 3 novembre alle 10. Il rosario si recita alle 20 di mercoledì 2 novembre, nella medesima chiesa.