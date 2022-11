Due feriti in uno incidente lungo la circonvallazione di Carrù

Chiusa per circa un’ora, è stata ripristinata da pochi minuti la circolazione stradale lungo la circonvallazione di Carrù, che poco dopo le ore 11 di oggi, mercoledì 2 novembre è stata teatro di uno scontro che ha coinvolto due veicoli.

Altrettante le persone risultate ferite nell’incidente, verificatosi all’altezza del mobilificio Cillario, e trasportate in ospedale con codici di gravità giallo e verde.

Sul posto sono intervenuti il servizio regionale 118, i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli, i Carabinieri provenienti dalla Stazione di Morozzo per i rilievi del caso e la Polizia Locale per la regolazione del traffico.