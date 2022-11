Ubriachi al volante sulle strade di Bra: quattro patenti ritirate dalla Polizia Locale

Trentanove veicoli controllati e tre patenti ritirate: è questo il bilancio di una vasta operazione di controllo sul territorio comunale svoltasi l'altra notte a cura del Comando della Polizia Locale di Bra, per prevenire e reprimere le più gravi violazioni al Codice della Strada.

Uno dei tre conducenti a cui è stata ritirata la patente di guida verrà altresì deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Asti per il reato di guida in stato di ebbrezza, in quanto il tasso alcolico accertato era pari al doppio di quello consentito.

Gli altri documenti di guida sono stati ritirati a due ventenni: in entrambi i casi i giovani conducenti sono stati sorpresi con un tasso alcolico tra 0.50 grammi al litro e 0.80 grammi al litro, fatto che ha comportato la contestazione di una violazione amministrativa.

Ai controlli ha preso parte anche personale dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, che ha provveduto a sensibilizzare i conducenti e i passeggeri delle auto controllate dagli agenti della Polizia Locale sui temi riguardanti la sicurezza stradale.

Sempre nell'ambito dei controlli stradali, nel fine settimana è scattato il ritiro della patente di guida e, alla luce di un tasso alcolico superiore a 1.50 grammi al litro, anche il sequestro della vettura di una 60enne già stata deferita in stato di libertà alla Procura astigiana per il reato di guida in stato di ebbrezza, in quanto sorpresa con un tasso 4 volte superiore a quello consentito.

I controlli proseguiranno nei prossimi fine settimana.