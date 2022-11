Ad Alba il mese di novembre sarà "Alba Winter Jazz" per la quindicesima volta

Nella quindicesima edizione di Alba Winter Jazz, l'Associazione Alba & Jazz allarga i confini degli eventi con incursioni in alta Langa e nel Roero, oltre che attraverso un fitto calendario di appuntamenti free, nel mese di novembre 2022, per arricchire di musica di alta qualità la movida autunnale albese.

L'inaugurazione della stagione autunno-inverno sarà venerdì 11 novembre, alle 21, in sala Riolfo con il quartetto DUDLI / BONACCORSO / RONEY JR. / STORF special QUARTET:

Un quartetto internazionale composto da due giovanissimi e sensazionali high-flyer in prima fila e da due veterani del jazz, alla guida di gruppo pulsante, emozionante, lirico e creativo.

Dudli e Bonaccorso si sono dimostrati negli anni band-leader di successo e apprezzati compositori alla guida dei loro gruppi e in oltre 40 anni di carriera, sideman di livello al fianco di tante star e leggende del jazz.

In questo quartetto mettono in luce due giovani astri nascenti, il giovane sassofonista austriaco Gregor Storf e il trombettista americano “figlio d ́arte” Wallace Roney Jr. Sará un momento speciale e di grande sintonia musicale, quella che si crea tra affermati musicisti e giovani generazioni, amplificando un messaggio che nel jazz si chiama la bellezza della comunicazione. Travalicare provenienze lingue e culture, in un attimo ... anche questa è la bellezza del jazz.

Il concerto sarà a pagamento, al costo di 10€ a biglietto. I biglietti si potranno acquistare direttamente in sala Riolfo prima dell’esibizione.

Nel pomeriggio di venerdì 11 novembre, in virtù di uno specifico accordo di parternariato tra l’associazione Alba&Jazz e il Liceo Da Vinci di Alba, gli studenti del corso musicale saranno invitati ad assistere alle prove del concerto e avranno la possibilità di dialogare con i quattro musicisti, due veterani e due stelle nascenti del jazz internazionale.

In attesa di arrivare ai primi mesi del 2023, quando pulserà il cuore del calendario di Alba Winter Jazz, la programmazione jazzistica continuerà a novembre con un ricco e fitto programma di concerti gratuiti nel centro storico di Alba, per arricchire di musica la movida della capitale delle Langhe.

Ecco, di seguito, gli appuntamenti gratuiti:

SABATO 12 NOVEMBRE

S(w)inging Langa - ore 11,00 - P.zza Pertinace

Stefania e i Sandrelli – ore 18,30 - in piazza Falcone nello spazio antistante l’Hemingway Pub

SABATO 19 NOVEMBRE

- S(w)inging Langa – in corso Langhe, nello spazio antistante il locale La Cadrega ore 18,30

Andrea Mignone combo - 18.30 in piazza Falcone nello spazio antistante l’Hemingway Pub

SABATO 26 NOVEMBRE

Mignone - Maiorano duo- ore 18,30 – in via Vittorio Emanuele II, nella piazzetta antistante il Vincafè

D'Accordeon trio - ore 18,30- in piazza Falcone nello spazio antistante l’Hemingway Pub.

Infine, dopo l’anticipazione di settembre a Guarene e in vista di un calendario specifico che potrà prendere corpo nel 2023, a dicembre l’associazione Alba&Jazz punta lo sguardo verso Cortemilia, in l’alta Langa, per un nuovo appuntamento di lancio di Langhe&RoeroJazz, la rassegna concertistica che nel 2023 porterà alcuni appuntamenti mirati e di elevatissima qualità tra le colline attorno ad Alba .

Sabato 3 dicembre, alle 21, infatti,è in programma nel teatro di Cortemilia, un concerto entusiasmante, che avrà come protagonisti D'Accordeon trio. Protagoniste saranno le energie inattese dei tre musicisti, Massimo Cagnassi, Adriana Isoardi e Massimo Epinot, capaci di infiammare il pubblico con creatività e eccezionali capacità interpretative. Ingresso libero.