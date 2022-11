Bra, al via il nuovo ciclo di incontri mensili con la preghiera in stile Taizé

“Non distogliete lo sguardo dalla sofferenza umana, siate artigiani di fraternità” . Lo ha scritto papa Francesco in occasione del 44° Incontro europeo di Taizé , che si è svolto lo scorso mese di luglio a Torino.

Forte è il richiamo che la comunità ecumenica francese esercita sui giovani cristiani del mondo. Intuizione profetica che nei decenni ha saputo raccogliere in armonia le differenze, senza confusioni o irenismi, puntando al cuore del Vangelo e al suo fascino.

Anche i giovani braidesi, che hanno fatto esperienza della fraternità fondata nel 1940 da frère Roger, si sono impegnati nell’animazione di una preghiera cittadina, aperta a tutti, senza distinzione di parrocchie, gruppi, movimenti ed età, come segno di una comunione e di una fiducia in Dio e tra gli uomini necessaria per ottenere la vera pace.