Swiss Made Magic": arriva a Busca la magia Close-up di Roberto Giobbi

È tanta l'emozione. Sta per arrivare a Busca una delle figure più significative dell'Arte Magica, la cui reputazione di autore ed artista non ha confini.

Al Teatro Civico, sabato 12 novembre alle ore 21, ci sarà Roberto Giobbi con il suo "Swiss Made Magic", spettacolo organizzato da Blink nell'ambito della rassegna magica Sim Sala Blink.

La maggior parte degli appassionati lo conosce per i suoi volumi Card College, l’opera tematica tradotta in sei lingue più completa e diffusa nella storia della prestidigitazione. Numerosi, inoltre, sono di lui i riconoscimenti internazionali: la Literary Fellowship, insieme a un abbonamento a vita al Magic Castle conferitogli dall'Academy of Magical Arts di Los Angeles, il prestigioso Premio Nevil Maskelyne del Magic Circle of London e, al FISM World Congress of Magic di Rimini, il premio alla carriera per “Theory & Philosophy”.

Di Roberto Giobbi la passione e la straordinaria competenza non passano inosservate, frutto di un dedicarsi alle lingue, alla lettura ed alla magia con ammirevole costanza. Con un normale mazzo di carte come strumento, sa infatti aprire ogni volta la porta di un mondo magico fatto di vero stupore.

“È un onore e un privilegio" - commentano dal Direttivo di Blink - "portare per la prima volta a Busca questo straordinario personaggio. Quest’anno la nostra rassegna ha un risvolto diffuso, con spettacoli non solo a Dronero ma anche a Cuneo e Busca. E proprio il Civico è il teatro perfetto per la magia Close-up (ravvicinata) di cui Giobbi è maestro. Inoltre la serata inizierà con un'esibizione dei nostri soci. Una nuova formula che vogliamo inaugurare per presentarci e mostrare a Busca le meraviglie dell’arte magica."

"Swiss Made Magic" saprà coinvolgere, emozionare e stupire anche gli occhi più attenti. Un racconto di aneddoti curiosi, riferimenti storici e prestigi classici ma sempre di grande effetto. Lo spettacolo è consigliato ad un pubblico attento e appassionato dai 12 anni d'età in su.

Ingresso unico 12 euro. Da quest’anno, il Circolo Magico dà la possibilità di acquistare la Blink Card: 4 spettacoli a scelta dei 6 della rassegna magica a 43 euro, per risparmiare e assicurarsi il posto per la magia. Informazioni e prenotazioni al numero 366.5397023 o consultando il sito web www.blinkcircolomagico.it.

Al Circolo Magico dronerese hanno ripreso anche le attività sociali, come gli incontri e le conferenze con i professionisti del settore. Proprio il maestro Roberto Giobbi sarà a Blink nella giornata di domenica, solo per i soci, con una conferenza inedita dal titolo “Presenta la magia!", che tira le somme di 35 anni da professionista internazionale e quasi 50 anni di studio approfondito della prestigiazione.

"Ad essere presentati ai maghi di Blink" - annuncia Giorgio Barbero, presidente del Circolo Magico - "saranno parecchi dei suoi migliori giochi, alcuni mai spiegati prima, con particolare attenzione a come trovare presentazioni originali. Una giornata assolutamente imperdibile."

La rassegna Sim Sala Blink è patrocinata dal Comune di Dronero, dalla Provincia di Cuneo, dall’ATL Cuneese, dalle Terres Monviso e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.