Tutto pronto per "Cherasco Natura" con prodotti alimentari e artigianali di qualità

Domenica 13 novembre, a Cherasco si svolgerà “Cherasco Natura”, il mercato che presenta prodotti agroalimentari di qualità, quelli biologici e quelli artigianali.

Cherasco Natura è la manifestazione che la Città organizza in concomitanza alla tradizionale fiera di San Martino. Una giornata all’insegna dei prodotti del territorio, della genuinità e della tradizione con banchi di diversa tipologia legati dal filo conduttore della qualità e dell’utilizzo di tecniche rispettose della salute e dell’ambiente.

Dislocate nelle due vie ortogonali del centro storico ci sarà: una sezione dedicata alla Coldiretti e ai coltivatori che aderiscono a Campagna Amica, cioè produttori agricoli che vendono i loro prodotti italiani e a km zero; un’altra dedicata al Mercato della Terra di Sloow Food, a cui aderiscono piccoli produttori e artigiani del cibo che vendono ciò che producono e trasformano e possono garantire e raccontare in prima persona la qualità dei loro prodotti.

Un settore con prodotti biologici ed ecologici certificati, con svariati generi esposti sia alimentari che cosmetici per l’igiene e la bellezza; una parte con le bancarelle delle eccellenze enogastronomiche cheraschesi raggruppate in Gusta Cherasco, l’associazione nata dalla collaborazione tra Comune di Cherasco e Confcommercio Cuneo (Associazione Albergatori Ristoratori Pubblici Esercizi e Operatori del Turismo) per la promozione dell’ enogastronomia, dell’ospitalità e del territorio di Cherasco.

E infine ci sarà uno svariato compartimento artigianale con espositori di oggetti frutto della creatività, dell’ingegno e della fantasia umane: si presenteranno produzioni artistiche, ceramiche fatte a mano, lavori in tessuto, in lana, in feltro, in ferro battuto, in legno, in vetro, con le pietre, découpage, in bambù, con fiori, dipinte a mano, monili, gioielli, cucito creativo.

Per tutta la giornata il centro storico sarà vietato alle auto, il mercato si svolgerà dalle 8 alle 18. Comodi parcheggi si trovano a pochi passi dal mercato. A disposizione anche un’ampia area camper attrezzata. Contemporaneamente in Palazzo Salmatoris si potrà visita la mostra “Joan Mirò genius loci. L’alfabeto del segno e della materia” aperta da mercoledì a domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 con oltre 90 opere esposte, di cui più di 40 di Miró, per un’esposizione che documenta la straordinaria vita artistica del Maestro catalano.

Sia domenica 13 che lunedì 14 novembre oltre l’arco di Narzole si svolgerà inoltre la fiera commerciale di San Martino.