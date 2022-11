Tutto pronto per il compleanno numero 17 del Museo della Bicicletta di Bra

È tutto pronto a Bra per festeggiare il compleanno numero 17 del Museo della Bicicletta. Un evento che si celebra proprio nel momento segnato dall’euforia per l’arrivo del Giro d’Italia nella città della Zizzola il 18 maggio 2023.

L’appuntamento è per domenica 6 novembre, alle ore 11, presso la sede di corso Monviso 25 e, per l’occasione, il presidente, fondatore e ideatore del Museo, Ufficiale della Repubblica Luciano Cravero, chiama a raccolta i soci e tutti gli appassionati del mezzo di trasporto più amato del nostro Paese.

Tutte le biciclette hanno la loro carta d’identità e sono suddivise sia per periodo storico che per tematica: bicicletta da bambino, da lavoro, militari, da turismo e da competizione. A catturare l’attenzione sono, soprattutto, i dettagli di alcuni esemplari d’epoca: attrezzi per i mestieri più disparati, montati sul manubrio, selle arieggiate, curiosi parafanghi e molto altro. Nel Museo non ci sono solo biciclette, ma anche numerosi gadget, borracce, accessori, foto, magliette, vecchie copertine di giornali.