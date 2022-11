Mondovì, il centrodestra tuona sullo scarso decoro urbano: "Altipiano dimenticato, serve più attenzione"

Il gruppo consiliare di Centro-destra torna su un argomento cardine per lo sviluppo della città di Mondovì: il decoro urbano, senza il quale qualsiasi città risulta poco vivibile, appetibile per eventuali nuovi residenti e godibile per i turisti.

Sotto la lente d’ingrandimento c’è il rione Altipiano, il cui decoro diventa argomento di interrogazione: "Purtroppo il quartiere è abbandonato a se stesso – dice il consigliere Mauro Gasco (Lega), primo firmatario dell’interrogazione – pur essendo il più popoloso di Mondovì. Ci si concentra sempre molto sulle dinamiche del Centro storico cittadino, ma questo non vuol dire dimenticarsi delle altre realtà. Aiuole disordinate, scarsa manutenzione del verde, insufficiente e scarsa pulizia dei marciapiedi, panchine in pessimo stato manutentivo, cestini dei rifiuti spesso traboccanti di rifiuti domestici".

"Abbiamo ricevuto segnalazioni – prosegue Gasco, unitamente ai consiglieri Enrico Rosso (Ideali in Comune) e Rocco Pulitanò (Fratelli d’Italia) – di una attività di raccolta differenziata poco puntuale, con sacchi spesso “dimenticati” dal passaggio di chi è preposto al ritiro; e della presenza continua di deiezioni canine sui vari marciapiedi dei rioni. Chiediamo quindi all’Amministrazione, a quest’ultimo proposito, se è intenzione di realizzare l’area cani come promesso in campagna elettorale; e in generale come intenda muoversi per tutelare il decoro urbano del quartiere".