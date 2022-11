Cuneo, la sindaca Patrizia Manassero nuova presidente della Rappresentanza dei Sindaci dell’Asl CN1

La sindaca di Cuneo Patrizia Manassero è la nuova presidente della Rappresentanza dei Sindaci dell’Asl CN1. E’ stata eletta dalla Conferenza dei Sindaci guidata dal primo cittadino di Busca Marco Gallo, lo scorso 27 ottobre.

Gli altri componenti dell’organismo sono il sindaco di Savigliano Antonello Portera, che ha assunto la funzione di vice presidente; i sindaci di Fossano Dario Tallone, di Saluzzo Mauro Calderoni e di Mondovì Luca Robaldo (che è anche Presidente della Provincia).

All’ordine del giorno c’era l’approvazione del sito per la costruzione del nuovo ospedale dell’Area Nord dell’Asl CN1 (Savigliano, Saluzzo, Fossano), che è stato condiviso da tutti i presenti. Insieme a Cuneo si pongono pertanto le basi per la realizzazione di una nuova edilizia sanitaria nel territorio.

Patrizia Manassero: “Ringrazio tutti i colleghi per il ruolo che hanno voluto attribuirmi e che cercherò di svolgere al meglio. Desidero, in particolare, sottolineare l’unità di intenti che ho riscontrato, al di là delle appartenenze partitiche, nel ricercare le risposte migliori per il bene del territorio”.