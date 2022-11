Adelmo Cervi racconta a Saluzzo e a Paesana la storia del padre partigiano fucilato con i sette fratelli

“Avevo quattro mesi quando mio padre e i suoi fratelli furono fucilati dai fascisti. Oggi giro l’Italia per portare alto il loro nome, quello della giustizia e della libertà” Sono le parole di Adelmo Cervi, figlio di Aldo Cervi, che con il suo libro "I miei sette padri", farà conoscere la storia di una grande famiglia antifascista raccontata da un figlio.

Due le date nel Saluzzese: domani giovedì 3 novembre alle ore 21 a Saluzzo, nella sala tematica ex Caserma Mario Musso, e venerdì 4, sempre alle 21, a Paesana, sala polivalente in via Roma 30, evento organizzato dall’Anpi locale. Ingresso libero.

LA STORIA

Adelmo Cervi è figlio di Aldo Cervi, fucilato con i suoi sei fratelli dai fascisti il 28 dicembre 1943 nel poligono di tiro di Reggio Emilia. La famiglia Cervi è una famiglia contadina con radicati sentimenti antifascisti, fin dagli esordi prende parte attiva alla Resistenza e ospita nel suo casolare partigiani e oppositori al regime. Catturati, torturati e fatti prigionieri insieme al padre Alcide, i sette fratelli Cervi vengono uccisi per rappresaglia. Il padre, unico sopravvissuto, riesce, invece, a scappare dal carcere nel gennaio del 1944 grazie a un bombardamento alleato. Nel casolare della famiglia Cervi rimangono Alcide, la moglie Genoveffa, le nuore, ormai vedove, e i nipoti, tra cui Adelmo, che all'epoca aveva pochi mesi. Una casa di donne e bambini e con un persistente senso di vuoto.

Nel 1955 Alcide Cervi pubblica 'I miei sette figli', un libro che nel tempo diventa un classico della Resistenza. Segue, nel 1968, il film 'I sette fratelli Cervi', con Gian Maria Volonté.

Adelmo Cervi ne 'I miei sette padri' - pubblicato nel 2014 con il titolo 'Io che conosco il mio cuore', per Edizioni Piemme e poi riproposto nel 2022 in un'edizione rivista e ampliata - ripercorre gli eventi che hanno preceduto l'eccidio, il suo continuo rapportarsi a un mito e a un'assenza di cui ha cercato a lungo tracce visibili, fotografie, lettere, la scelta del padre Aldo, che dei fratelli Cervi era in qualche modo la voce trainante, e lo fa con una profonda umanità e capacità di comunicazione, focalizzandosi sui semplici e sulla terra, ricostruendo i loro dialoghi quotidiani, i dubbi e, anche, quelle risate che ha sempre immaginato popolare casa Cervi.

Agli incontri interverranno Giorgio Rossi, presidente ANPI Sezione Saluzzo e Valle Po, e Paolo Allemano, presidente provinciale ANPI, insieme ad autorità saluzzesi e al sindaco di Paesana Emanuele Vaudano. Previste brevi introduzioni storiche di Livio Berardo (a Saluzzo) e di Giuseppe Barbero (a Paesana).

Dialogheranno con l’autore: Dario Carli (a Saluzzo), Sergio Beccio ed Elisa Audino (a Paesana).