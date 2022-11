Busto del fondatore della ex Cassa di Risparmio di Saluzzo: un possibile ritorno

Il busto in bronzo di Alessio Ollivero

Il busto in bronzo dedicato ad Alessio Ollivero dagli azionisti della ex Cassa di Risparmio di Saluzzo, è oggetto di corrispondenza da parte della Fondazione CrSaluzzo perché ritorni ad essere in vista.

Dopo l’assorbimento della banca saluzzese da parte della Bper di Modena, il busto di Ollivero, che fu tra i promotori della nascita della CrSaluzzo, era stato ritirato assieme ai quadri della pinacoteca per “inventario patrimoniale”.

Il nome di Ollivero fu anche tema di discussione (in quanto nella rosa dei candidati finalisti) durante il periodo della consultazione pubblica per l’intitolazione della nuova biblioteca civica, nella ex caserma, ora dedicata a Livia Beccaria Rolfi.

Ollivero, figura di primo piano nel panorama economico-culturale della Saluzzo dei primi del Novecento, fu protagonista di una prestigiosa carriera professionale: “un uomo che si è fatto da sé " come diceva lui stesso, nato in una famiglia povera dove non ebbe la possibilità di compiere studi superiori.

Fu dapprima commesso demaniale, quindi esattore, ricevitore del registro, tesoriere comunale e tesoriere dell’Ospedale. Nel novembre del 1900 impresse una svolta alla sua carriera, entrando a far parte del Comitato organizzatore dell’istituto di credito cittadino, l’allora nascente Cassa di Risparmio di Saluzzo.

E fu il primo a ricoprirne la carica di direttore dal 1° gennaio 1902, data in cui la Cassa divenne operativa con l’apertura degli sportelli al pubblico nei locali di corso Carlo Alberto (attuale Corso Italia) sino al 1° agosto 1922, giorno in cui rassegnò le dimissioni, entrando a far parte del Cda dove venne eletto presidente ricoprendo il ruolo fino al 1929.

Il busto del filantropo saluzzese insignito di vari titoli onorifici dallo Stato, deceduto il 16 maggio del 1931 a ottantuno anni, lo richiede la Fondazione CrSaluzzo.

Ollivero, il cui sogno della vita fu che la città avesse una biblioteca pubblica, promosse il progetto per la costruzione dell’attuale Palazzo Italia, destinato a ospitare appunto la prima sede, inaugurata il 6 settembre 1930.

Per testamento donò alla città la sua adorata “bibliotechina” di oltre duemilacinquecento volumi con la firma calligrafica sul frontespizio della maggior parte dei libri, fondo ora conservato nella biblioteca dei fondi storici del Comune.

Il busto in bronzo potrebbe essere esposto nei locali della Fondazione CrSaluzzo, per ricordare, onorandolo, la storia di uno dei più importanti fondatori della banca saluzzese.