Parent training dell'Asl CN1 per genitori di bambini con autismo 0-4 anni

È in fase di avvio, a cura degli psicologi del Centro Autismo e Sindrome di Asperger dell’ASL CN1, la terza edizione dell’anno in corso, del corso di formazione (Parent Training) per genitori di bambini con disturbo dello spettro autistico di età compresa tra 1 e 4 anni.

Il momento della comunicazione della diagnosi di autismo è particolarmente delicato ed è necessario offrire in questa fase un supporto ai genitori che comprenda anche informazioni corrette sul disturbo e una prima formazione sulle strategie educative che la ricerca scientifica ha dimostrato essere più efficaci. Inoltre, considerando che gli interventi mediati dai genitori rappresentano una delle metodologie di trattamento di cui è stata documentata l’efficacia, il coinvolgimento dei genitori rappresenta un elemento essenziale in qualsiasi trattamento precoce dell’autismo.



Spiega Giuseppe Maurizio Arduino, responsabile della Struttura Dipartimentale Psicologia e psicopatologia dello sviluppo dell’Asl CN1: “I temi affrontati saranno quelli delle definizioni diagnostiche e di funzionamento dei bambini con autismo e delle metodologie di trattamento. Saranno sviluppati in particolare i temi dell’intersoggettività primaria e secondaria, l’importanza della strutturazione degli spazi e degli aiuti visivi, la comunicazione espressiva e ricettiva, l’uso della Piattaforma Integrata per l’Autismo (P.I.A) dell’Asl CN1”.



Il corso prevede 5 incontri, il primo dei quali si terrà in presenza il 14 novembre 2022, a Mondovì, dalle 17 alle 19. I restanti incontri si terranno in remoto, nelle settimane successive, nello stesso orario.



Conducono il parent training Giuseppe Maurizio Arduino, Responsabile SSD Psicologia e psicopatologia dello sviluppo ASL CN1 e la dott.ssa Chiara Rubino, psicologa consulente presso il Centro Autismo e Sindrome di Asperger dell’ASL CN1.

Per informazioni scrivere all’indirizzo mail HYPERLINK "mailto:autismo@aslcn1.it" autismo@aslcn1.it oppure telefonare al Centro Autismo e Sindrome di Asperger (0174676366). La scadenza per le iscrizioni è fissata per venerdì 11 novembre 2022.