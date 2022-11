Dai giovani al caro bollette: per la Caritas albese tanti progetti e la ricerca di nuovi volontari

"Presidio": uno dei progetti messi in campo dalla Caritas Diocesana albese. Questo riguarda i lavoratori occasionali. E per questo progetto c'è bisogno di volontari.

I progetti, quelli che fanno crescere la coesione e il benessere di una comunità. Sono quelli messi in campo dalla Caritas Diocesana albese, da sempre attenta ai diversi tasselli che compongono il puzzle della rete sociale della capitale delle Langhe e del suo territorio.

Un articolato panorama di iniziative che nei giorni scorsi è stata illustrata durante un incontro organizzato per parlare di povertà e mettere l'accento sulle attività promosse dalla stessa Caritas, dal Consorzio Socio Assistenziale di Alba Langhe e Roero e dal Comune di Alba, col supporto di Egea.



Alleanza 2.0: si chiama così il progetto finanziato dalla Fondazione CRC e dalla Fondazione San Martino. Nato per aiutare le famiglie in difficoltà durante il periodo del Covid-19, ora prosegue per venire incontro alle esigenze dovute al caro bollette per famiglie e micro imprese. Sono stati erogati circa 80 mila euro.

Chi lo ha detto che dal pane non si possa ricavare… birra. La Caritas, nell’ottica dell’economia circolare, può anche questo e il progetto “In vino Veritas, in birra Caritas” ha messo sul mercato una birra prodotta dal Birrificio Alba, derivata anche dal pane recuperato dall’Emporio Solidale, venduta online sul sito www.resurraction.it.

Per i giovani sono due i progetti: “Creazione”, dedicato alla fascia di età dai 16 ai 29 anni, che, in chiave teatrale, mette sul palcoscenico le tematiche sociali giovanili.

Il secondo progetto è “Ecolab”, nato per coinvolgere i ragazzi, un percorso di riflessione, confronto, formazione, progettazione e azione per i giovani che costruiscono nuove forme di intervento per il benessere delle proprie comunità, coniugando impegno per la riduzione delle povertà, l’aumento della coesione sociale e lo sviluppo del territorio.



RI-CUCIRE invece è un progetto fatto con la Caritas parrocchiale di Castagnole Lanze in cui si è insegnata l’arte del taglio e cucito. Nel campo dell’inclusione di chi lavora occasionalmente è attivo il progetto Presidio.