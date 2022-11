Addisalem Belay Tegegn (Atletica Saluzzo) da record all'Apple Run

Parla africano la 15ma edizione della Apple Run, manifestazione nazionale FIDAL Bronze, su percorso di 10km, disputatasi martedì 1 novembre a Cavour in occasione della fiera Tutto Mele.

Sul gradino più alto del podio salgono infatti, al maschile, il marocchino Omar Boumaer (G.P. Parco Alpi Apuane) mentre, al femminile, il successo va all’etiope Addisalem Belay Tegegn (Atl. Saluzzo).

Boumaer taglia il traguardo in 29:41, siglando il nuovo record del percorso (il precedente di 29:48 apparteneva a Eric Muthomi Riungu). Alle sue spalle Michele Fontana (Aeronautica Militare), distanziato di soli 3 secondi (29:44 il crono del lombardo) mentre, sul terzo gradino del podio, sale Ahmed El Mazoury (Atl. Valle Brembana) con 29:48. Ai piedi del podio i piemontesi Francesco Breusa (Battaglio CUS Torino), Francesco Carrera (Atl. Casone Noceto) e Rudy Albano (Atl. Saluzzo).

Nuovo record del percorso anche al femminile, con Tegegn che migliora se stessa, correndo in 32:23 (33:31 il vecchio record, che le apparteneva). Alle sue spalle, distaccata di circa tre minuti, Eleonora Vandi (Atl. Avis Macerata) con 35:47, terza piazza per l’azzurra di corsa in montagna Lorenza Beccaria (Atl. Saluzzo) in 35:52. Ai piedi del podio brilla Carla Primo (ASD Borgaretto 75), categoria SF50, quarta in 35:55, a soli tre secondi dal podio; la seguono da vicino Francesca Durante (GAV) e Gloria Barale (Battaglio CUS Torino).