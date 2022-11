Alba Cheer: il Ficec Team Italia ICU ancora alla Titans

Alba Cheer è lieta di annunciare che la Ficec - Federazione Italiana Cheerleading e Cheersport - ha accolto nuovamente la candidatura del sodalizio albese per allestire e allenare il Ficec Team Italia ICU in vista dei prossimi ICU Worlds di Orlando (19-21 aprile 2023).

Dopo la straordinaria esperienza della scorsa stagione, culminata con il brillante quinto posto nella categoria youth all girl median e lo storico terzo nel senior coed elite, la Palestra Titans di Alba sarà ancora sede degli allenamenti e lo staff tecnico di Alba Cheer si occuperà della preparazione, quest'anno focalizzata sul solo senior coed elite.

Obiettivo del programma è allestire una routine altamente performante, che possa almeno eguagliare il livello presentato lo scorso Aprile, con focus come sempre sulla miglior prestazione possibile piuttosto che sui risultati. Proprio per questo, d'accordo con la Ficec è stato fissato un primo allenamento open di presentazione del programma e conoscenza dei potenziali candidati, desiderando offrire anche quest'anno la partecipazione ad atleti di tutta Italia: appuntamento domenica 6 novembre alla Palestra Titans, dalle 11:00 alle 13:30, dove sono attesi i cheerleaders italiani più talentuosi per un allenamento gratuito a porte aperte e senza vincoli di successiva partecipazione alle selezioni (unico requisito essere tesserati per un team regolarmente iscritto alla Ficec nella stagione in corso e darne comunicazione alla segreteria federale per conto della propria società sportiva).

Nell'occasione, a margine dell'allenamento saranno illustrati i dettagli del programma di allenamenti e non ultimi gli impegni economici, come sempre chiave di volta nell'ottica della ricerca di sostenibilità per gli ambiziosi programmi mondiali del cheerleading italiano. Tryouts veri e propri il 20 novembre, poi al via un serrato tour de force di allenamenti fino ad Aprile e a quell'obiettivo chiamato ICU Worlds.