Atletica Saluzzo: Francesco Mazza al raduno del mezzofondo di Tirrenia

Nell’anno dell’ascesa ai vertici del mezzofondo giovanile nazionale, un altro importante tassello nella crescita per il giovane Francesco Mazza, dronerese ma tesserato per l’Atletica Saluzzo da diversi anni.

Dopo lo splendido europeo allievi a Gerusalemme sui 3000m in pista, concluso in 8° posizione, il giovane è stato convocato per un raduno con i migliori prospetti del mezzofondo in vista della stagione prossima.

Sotto l’attenzione del vicedirettore tecnico per il settore giovanile, Antonio Andreozzi e dei propri allenatori personali, i ragazzi sono stati seguiti nel centro sportivo di Tirrenia. Il raduno si è svolto dal 29 ottobre al 1 novembre.