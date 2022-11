Calcio Serie D: Bra avanti in Coppa, 3-1 al Chisola nei trentaduesimi di finale

(foto andrea lusso - pagina fb a c bra)

Prosegue l'avventura in Coppa Italia Serie D del Bra di Roberto Floris.

I giallorossi superano l'ostacolo Chisola (prima in panchina di mister Nisticò) espugnandone il campo per 3-1 nella gara valida per i trentaduesimi di finale della competizione.

Di Cassata, Pavesi (rigore) e Menabò le reti braidesi, intervallate dal momentaneo 1-2 ad opera di Dagasso.

Il Bra conquista dunque il pass per i sedicesimi, in programma mercoledì 7 dicembre.

Capellupo e compagni affronteranno il Ligorna che ha avuto la meglio sul Sestri Levante, battuto con il risultato di 2-1.