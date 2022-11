Pietro Riva tra i candidati per il riconoscimento di "Atleta Europeo del Mese"

L’azzurro Pietro Riva è tra i candidati nel sondaggio della European Athletics per l’Atleta Europeo del Mese.

Il recente progresso nella mezza maratona, con il tempo di 1h00:30 a Valencia dove è riuscito a migliorarsi di oltre un minuto, porta il piemontese nel quartetto che si contenderà il successo per il mese di ottobre.

In questa stagione il 25enne albese delle Fiamme Oro, allenato dall’olimpionico Stefano Baldini, si è messo in evidenza a livello continentale piazzandosi al quinto posto nei 10.000 agli Europei di Monaco, anche in quel caso con il record personale di 27:50.51.

Tra gli atleti in nomination il maratoneta belga Bashir Abdi e altri specialisti del mezzofondo prolungato come il norvegese Abdullahi Dahir Rabi e il francese Yann Schrub.

Per votare c’è tempo fino a venerdì 4 novembre alle ore 12 scrivendo #Riva nei commenti dei post pubblicati sui profili Facebook e Instagram di European Athletics, oltre a scegliere il nome dell’azzurro nel profilo Twitter.

COME VOTARE

Facebook: clicca QUI e scrivi #Riva nei commenti

Twitter: clicca QUI e vota Riva

Instagram: clicca QUI e scrivi #Riva nei commenti