Al colle degll'Agnello cinque centimetri di neve al suolo. Domani alle 12 scatta la chiusura del valico

Ieri la foto del colle dell'Agnello imbiancato ha fatto letteralmente impazzire i nostri lettori. Nulla di straordinario, certo, non fosse altro che il mese che si è appena concluso ha fatto registrare una temperatura media superiore di 3,5 gradi in Piemonte.

E ieri, mentre sul colle nevicava, mezza Italia era in spiaggia.

La foto scattata da Cristian Roasio ha fatto il giro del web, così come il video della nevicata in corso al rifugio Quintino Sella al Monviso. Immagini accolte come un quasi miracolo, dopo aver vissuto giornate con massime a 25 gradi.

Arpa Piemonte, nei dati che raccoglie, ha confermato la presenza al suolo di cinque centimetri di neve. Oggi è l'ultimo giorno di apertura del valico, che chiuderà domani alle 12, proprio per l'avvicinarsi della stagione invernale.