Il Cuneo Volley può contare sull’esperienza della “Farmacia Della Valle”

La professionalità e l’esperienza della Farmacia Della Valle è sicuramente un valore aggiunto per il Cuneo Volley, che da diversi anni può contare sul supporto dei servizi e dei prodotti dell’attività portata avanti dalla Famiglia Della Valle-Carbonaro in piazza Galimberti a Cuneo.

«La pallavolo a Cuneo è da sempre uno sport che appassiona e la nostra famiglia non fa eccezione - spiega la Dott.ssa Marialuisa Della Valle titolare della Farmacia – da anni sosteniamo il Club di pallavolo maschile della città e seguiamo in modo partecipe i campionati.»

Fondata nel 1732 con l’editto di Re Carlo Emanuele, nel 1934 la farmacia venne acquistata dal Dott. Mario Della Valle e da quella data l’esercizio è sempre stato gestito dalla stessa famiglia per quattro generazioni: al Dott. Mario Della Valle seguì il figlio Dott. Fausto Della Valle, la nipote Dott.ssa Marialuisa Della Valle e i figli di quest’ultima Pietro e Giulia Carbonaro. Negli anni sono stati ingranditi gli spazi, assunti collaboratori, ampliate la quantità dei prodotti trattati ed introdotti servizi innovativi per il cittadino, senza mai perdere di vista la missione della professione del farmacista: mettere a disposizione del cliente-paziente competenza e professionalità. Come riconoscimento della lunga attività sul territorio cuneese da parte della famiglia Della Valle, nel febbraio 2020 la farmacia è stata investita del titolo di “Impresa Storica d’Italia”.

Da sempre attenti al mantenimento della tradizione, ma con un occhio rivolto all’innovazione e al futuro, nel 2018 il magazzino della farmacia è stato automatizzato con il sistema Bertero, questa innovazione ha portato una riduzione del tempo di attesa dei clienti e un aumento della permanenza a banco dei farmacisti per offrire sempre il miglior consiglio.