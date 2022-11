Al Baladin di Cuneo ripartita la stagione degli show cooking: decine di persone per la ricetta degli gnocchi alla castagna [FOTO]

Partita stasera la nuova stagione degli Show Cooking, appuntamento autunnale del giovedì sera all’Open Baladin di Cuneo. E non si poteva che iniziare con la protagonista di questo periodo, la castagna IGP di Cuneo.

Ogni giovedì, dalle 18 alle 20, fino alla prossima primavera, si potranno scoprire i prodotti del territorio, tra storie, ricette e degustazioni, accompagnate dalle birre Baladin.

Il tutto, come sempre, gratuitamente.

Da un'idea di Elio Parola , patron del locale di piazza Foro Boario, l'evento è cresciuto anno dopo anno, coinvolgendo Coldiretti e il circuito di Campagna Amica , oltre all' Alberghiero di Dronero , che partecipa con un docente e alcuni studenti nella preparazione delle ricette con il prodotto protagonista della serata.

Tanti appassionati e curiosi, ogni giovedì, partecipano e prendono appunti per scoprire i segreti delle ricette legate alla tradizione o rivisitate in modo originale. Il tutto in abbinamento con le birre artigianali Baladin, spiegate e raccontate da Francesco Parola.

Quest’anno Targatocn sarà partner dell’evento, annunciando i vari appuntamenti e raccontandoli per i nostri lettori.