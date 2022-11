Balocco e Chiara Ferragni lanciano per le prossime feste il pandoro #PinkChristmas

Le "prove generali" le abbiamo potute vedere già lo scorso Natale e ne aveva ampiamente parlato Life&People Magazine rivista di moda tendenze e lifestyle quando Chiara Ferragni fu scritturata come testimonial della campagna digitale natalizia della Balocco di Fossano, su diretta scelta del compianto patron Alberto, che verrà insignito alla memoria per la sua capacitá imprenditoriale del Sigillo d'oro per l'industria domenica 6 novembre a Boves, dalla Camera di Commercio di Cuneo e Provincia.



Inutile dire che la campagna natalizia 2021 fu un grande successo, tutt'altro che una causalità quando si mette insieme un'influencer da 25 milioni di followers con una azienda da 200 milioni di fatturato annuo, la Balocco, che ha, prima di molta concorrenza, colto l'onda crescente del potere comunicativo dei social.



A fine novembre 2021 queste erano le parole di Alberto Balocco ai media, che facevano presagire interessanti sviluppi futuri:



“Per la prima volta quest’anno abbiamo deciso di investire in una campagna natalizia interamente digitale. Ferragni rappresenta uno dei canali in cui abbiamo deciso di svilupparla. (...) Ormai i social media sono ampiamente utilizzati da tutte le fasce di età. Questa campagna digitale è solo il primo passo di un progetto molto più strutturato che svilupperemo nei prossimi due anni".



Ed eccoci arrivati alla fase 2022 dell'interessante partenariato commerciale: la novità esclusiva per il Natale prossimo è il Pandoro #PinkChristmas, personalizzato Chiara Ferragni.



Un progetto che nasce con un preciso scopo benefico legato alla ricerca in campo oncologico infantile: infatti parte dei proventi della vendita dell'esclusivo dolce natalizio sono destinati all'acquisto di attrezzatura utile all'Ospedale Regina Margherita di Torino per ampliare la ricerca per la cura dei bambini affetti da osteosarcoma e sarcoma di Ewing.



Il Pandoro Balocco Chiara Ferragni #PinkChristmas è confezionato in una esclusiva scatola personalizzata, griffata con una Chiara Ferragni stile cartoon alla guida di una slitta natalizia.



Il tutto è completato con l'esclusivo stencil con il logo Ferragni e lo zucchero a velo rigorosamente rosa.



A spolvero avvenuto, la originale creazione decorata potrà essere fotografata con un selfie e condivisa su social network taggando l'hashtag #Balocco.