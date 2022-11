Cherasco in mostra al Salone internazionale del turismo di Lugano

La Città di Cherasco è stata premiata con il riconoscimento di “Custode di tradizione storica ed enogastronomica tra Langhe e Roero” alla fiera delle vacanze di Lugano 2022.

Il Salone Internazionale del turismo svizzero di Lugano è tra gli eventi leader per il settore del turismo che permette di incontrare migliaia di potenziali turisti provenienti dalla Svizzera di lingua italiana: il Salone, che nell’edizione 2022 si è svolto dal 29 ottobre al 1 novembre, consente infatti di presentare la propria offerta turistica ad un pubblico eterogeneo.

Al Comune di Cherasco, che da decenni si adopera per promuovere attivamente il proprio territorio, ampliando la proposta turistica e rispondendo ad una crescente domanda, è stato assegnato il prestigioso riconoscimento.

Migliaia sono state le persone che nei giorni della fiera si sono intrattenute nell’area espositiva riservata a Cherasco, che si sono mostrate interessate a visitare la “Città delle paci” e a testare le proposte esperienziali offerte: itinerari dedicati a famiglie, bambini, di interesse storico e artistico-culturale (fino al 22 gennaio 2023 nelle sale del palazzo Salmatoris è visitabile la mostra dedicata a Mirò), senza dimenticare l’enogastronomia locale.

"L’Amministrazione comunale – dice l’Assessore al turismo Elisa Bottero – riconosce che Cherasco è diventata un’ambita meta per i turisti provenienti dalla Svizzera Italiana, che ogni anno scelgono le Langhe come meta per le vacanze e per i weekend fuori porta. Il conferimento del premio di “Custode di tradizione storica ed enogastronomica tra Langhe e Roero” alla fiera delle vacanze di Lugano 2022 testimonia l’eccellente lavoro svolto dall’Amministrazione e dall’Ufficio Turistico".