Cittadinanza italiana per tre giovani fratelli indiani: il giuramento a Moretta

Hanno giurato sulla Costituzione Italiana e sono diventati cittadini italiani (e morettesi) a tutti gli effetti.

Giornata speciale, quella di mercoledì 2 novembre, per tre giovani fratelli di origine indiana. Mandeep Kaur, Gurpreet Kaur e Bhupinder Singh si sono presentati puntuali in municipio, con l’emozione di chi sa che sta vivendo un momento atteso anni. Di fronte al sindaco Gianni Gatti hanno pronunciato la formula di rito e hanno così ottenuto ufficialmente la cittadinanza italiana, richiesta anni fa al ministero.

I tre fratelli vivono da tempo con i genitori a Moretta. Papà e mamma erano emigrati in Italia in cerca di lavoro, trovando impiego a Moretta, nel settore dell’agricoltura.

Si tratta dei primi indiani a ricevere la cittadinanza italiana a Moretta. Quello che per noi appare come il loro cognome è in realtà il suffisso (Singh per gli uomini e Kaur per le donne), che acquisiscono quando abbracciano la religione Sikh, la più diffusa nella regione del Punjab, dalla quale proviene la loro famiglia.

"I tre fratelli e la loro famiglia – sottolinea il sindaco Gatti – sono integrati nella comunità morettese da anni, dove hanno frequentato le scuole e la vita comunitaria. Ai tre nuovi “morettesi” va il mio miglior augurio per una vita felice e ricca di soddisfazioni". A Mandeep, Gurpreet e Bhupinder il sindaco ha consegnato una copia della Costituzione italiana e un volume sulla storia di Moretta.