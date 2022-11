Coalvi entra nelle case degli italiani con uno spot sulla carne di Fassone di Razza Piemontese

Le reti nazionali RAI, Mediaset e La7 stanno mandando in onda in questi giorni uno spot realizzato dal Consorzio di Tutela della Razza Piemontese – Coalvi – per far conoscere le peculiarità della carne del Sistema di Qualità Nazionale “Fassone di Razza Piemontese” che lo stesso Coalvi certifica all’origine.



“Il Consiglio direttivo di Coalvi - afferma il presidente Guido Groppo - sentiva il bisogno di far conoscere le caratteristiche peculiari della carne di Fassone, unica nel suo genere e come dice lo stesso spot: non solo buona. Difficilissimo farlo in soli 30 secondi, ma crediamo che la nostra agenzia sia riuscita a fare un piccolo miracolo”.



Le riprese, realizzate nelle Langhe, giusto per richiamare le radici culturali del prodotto, supportano un tema che ruota intorno all’abitudine di esprimere il gradimento verso il cibo utilizzando sempre e soltanto la parola “buono”.



Abitudine che viene stravolta all’arrivo in tavola della carne del Fassone, per giudicare la quale i commensali attingono con entusiasmo al nostro vocabolario tirando fuori i termini più appropriati per descriverne le caratteristiche. Non soltanto buona, dunque, ma magra, tenera, gustosa, eccellente sono gli aggettivi che le vengono attribuiti, richiamando poi l’attenzione sul fatto che, a supporto di questa qualità, c’è anche una certificazione che garantisce l’origine del prodotto. Pur nei soli 30 secondi a disposizione, tale è la durata dello spot, il messaggio che arriva al telespettatore è chiaro e tocca due aspetti: da un lato la qualità della carne di Razza Piemontese, dall’altro la certezza di acquistare proprio quella, grazie alla certificazione all’origine garantita dal marchio Coalvi.