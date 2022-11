Come cambia la sicurezza antincendio: a Cuneo un seminario con i vertici del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo

È un seminario tecnico importante per tre ragioni quello che si terrà giovedì 10 novembre alle 9,30, organizzato da Confindustria Cuneo in sala Michele Ferrero, presso la propria sede di via Bersezio 9 a Cuneo, insieme al Club Rspp di Confindustria Cuneo e in collaborazione con il Comando provinciale di Cuneo dei Vigili del Fuoco. È importante, in primo luogo, per i temi trattati, dal momento che si parlerà di un argomento di grande interesse per le imprese di ogni settore, ovvero i cambiamenti in materia di sicurezza antincendio in seguito ai decreti ministeriali di settembre 2021.

A rendere particolarmente significativo il seminario, poi, contribuirà la presenza, in qualità di relatori, di importanti componenti del Comando dei vigili del Fuoco, a partire dal comandante Corrado Romano, che si occuperà di fornire un focus sul decreto “controlli”. Dopo di lui, interverranno Agata Burruto, vicedirettore del Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo, per approfondire i contenuti del decreto “Gsa/formazione” e Giancarlo Paternò, vice comandante dei Vigili del Fuoco di Cuneo, cui competerà l’analisi del decreto “minicodice”. Al termine dell’incontro, introdotto e coordinato da Stefano Ramero del Servizio Sicurezza e Ambiente di Confindustria Cuneo, ci sarà spazio anche per le domande da parte dei partecipanti.

Il terzo buon motivo per segnarsi in agenda la data del seminario tecnico (e a iscriversi su csi.confindustriacuneo.it) è legata al fatto che il corso fornisce crediti formativi ai fini dell'aggiornamento professionale per Aspp, Rspp, Rspp datore di lavoro che svolge direttamente l’incarico di Rspp, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Il convegno è gratuito per le aziende associate.

Per informazioni: comunicazione@confindustriacuneo.it; iscrizioni: csi.confindustriacuneo.it.