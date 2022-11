Fossano: la Fondazione CRF aumenta del 20% le risorse destinate al volontariato

"Sono molto soddisfatto del bilancio preventivo 2023 della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano che prevede oltre due milioni di euro di erogazioni per il territorio" dichiara il Presidente dott. Gianfranco Mondino. "Le buone entrate per i dividendi corrisposti dalla controllata C.R.F. SpA, che consegue eccellenti risultati patrimoniali ed economici, il rendimento degli altri investimenti finanziari ed il tradizionale contenimento dei costi sono i tradizionali punti di forza della gestione economico finanziaria della Fondazione".



Anche i dati di confronto con le altre Fondazioni redatti annualmente dalla Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane evidenziano l’ottimo stato di salute della Fondazione. L’attività è confermata nei seguenti principali settori: arte, attività e beni culturali, istruzione, educazione e formazione, attività sportiva, volontariato, filantropia e beneficenza e sviluppo locale.



In considerazione delle crescenti difficoltà per le famiglie acuite dalla ripresa dell’inflazione, dai costi dell’energia sono state aumentate del 20% le risorse destinate al settore volontariato. Nel 2023 si prevede di ultimare importanti cantieri iniziati nel 2022 con progettazione e stanziamento fondi. In particolare l’ultimazione del restauro di Palazzo Burgos (pozzo e cortile), il restauro dell’organo della Cattedrale in collaborazione con la Diocesi di Fossano e la Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Fossano ed in collaborazione con il Comune di Fossano l’ultimazione del restauro dei residui affreschi della chiesa del Salice ed il completamento delle strutture del villaggio sportivo (campo di rugby e calcio con relativi spogliatoi).



Ancora in collaborazione con la Diocesi di Fossano verranno effettuati lavori di consolidamento e restauro della Chiesetta di San Lazzaro (di origini medioevali) e della Chiesetta di San Sebastiano in Cervere.



Grazie alla sinergia con l’Asl 1 e la Consulta verranno restaurate le antiche mura prospicenti Via Marconi andando così a completare il restauro delle cinquecentesche fortificazioni che cingevano la Città; si ricordano i precedenti interventi eseguiti di concerto con la Consulta quali il recupero del Bastione del Salice, del Bastione dell’Annunziata, il restauro della porta di San Martino e delle mura di cinta del Castello.



Infine considerando il crescente rilievo per la Città del settore musicale anche grazie alla fondamentale attività didattica ed organizzativa della Fondazione Fossano Musica la Fondazione ha deciso di intervenire per il restauro della sede della Arrigo Boito posta in Via Lancimano in locali di proprietà comunale ed in parte dell’Asl 1. E’ un progetto importante programmato di concerto con la Consulta che, a breve, verrà illustrato in apposita conferenza stampa.



In sintesi il 2023 si apre con ottime prospettive per la Fondazione CRF e di conseguenza per i “suoi” territori, rammentando che gli aumenti deliberati nel 2022 per i comuni di tradizionale operatività (Centallo, Trinità, Cervere, Salmour, Sant’Albano Stura) sono stati confermati anche per il 2023. In contemporanea è stato anche approvato il piano strategico triennale che , fra l’altro, conferma la volontà di mantenere il controllo della partecipata Cassa di Risparmio di Fossano spa, banca di territorio con attività rivolta prevalentemente a famiglie e piccole e medie imprese locali, scelta dimostratasi vincente ed oculata in quanto la Cassa, oltre a prestare eccellenti e competitivi servizi bancari, ha costantemente aumentato il proprio patrimonio, gli utili e distribuito congrui dividendi agli azionisti, consentendo alla Fondazione di effettuare ingenti erogazioni e di incrementare il proprio patrimonio (attualmente circa 130 milioni di euro a valori correnti).



La Fondazione interviene anche con progetti a carattere nazionale coordinati dalla Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane fra cui di rilievo il fondo per il contrasto alla povertà educativa, in fondo per la digitalizzazione del paese ed altri di cooperazione internazionale.