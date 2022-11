Presso lo Studio Dentistico Marazzi a Sanremo, implantologia computer assistita senza dolore

La prima preoccupazione di un paziente che ha perso uno o più denti è quella di ritrovare la piena funzionalità masticatoria e il proprio sorriso. L'odontoiatria moderna, che negli ultimi anni ha visto enormi progressi in tutto il settore ed in particolare nell'implantologia, ha notevolmente facilitato la procedura di inserimento degli impianti dentali e reso più confortevole il decorso post operatorio. Tutto questo è stato possibile grazie all'implantologia computer assistita indolore.

Che cos'è l'implantologia assistita da computer? Ce lo spiega il Dottor Simone Marazzi, rinomato dentista in Sanremo.



Si tratta di una moderna tecnica di implantologia che consiste nel pianificare al computer il posizionamento degli impianti dentali: in questo modo il dentista ottiene risultati precisi, poiché il software consente misurazioni sofisticate, in grado di rilevare automaticamente il canale nervoso.

Con il software è quindi possibile determinare l'esatta lunghezza e posizione degli impianti dentali. Inoltre si ottiene un modello tridimensionale che funge da guida per posizionare gli impianti nel punto più opportuno, a seconda dell'osso e della struttura anatomica dell'arcata dentale.





Quali sono i vantaggi dell'implantologia assistita da computer?

Questa tecnica oltre a permettere di progettare l'intervento di implantologia con estrema precisione, grazie al supporto e all’elaborazione da parte di un computer, consente anche l'esclusione dei tronchi nervosi e delle parti sensibili o delicate, di attuare operazioni meno invasive, una riabilitazione rapida, nessun punto di sutura, nessun sanguinamento o gonfiore e soprattutto

nessun dolore.

Altro vantaggio è dato dalla possibilità di realizzare una protesi provvisoria prima di sottoporsi all'intervento di impianto vero e proprio.

In pochissime sedute, programmate insieme, il paziente potrà ritrovare il sorriso e risolvere ogni problematica. Per i pazienti dello studio che arrivano da altre regioni sono previste convenzioni con alcune strutture alberghiere sanremesi.

