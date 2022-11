Royal wedding e lo sbarco sulla Luna: gli eventi che hanno fatto la storia della tv

C’è chi ammette che di fronte a certi eventi è rimasto incollato davanti allo schermo della tv e chi, al contrario, mente. In effetti, ci sono dei numeri che parlano chiaro e che sono stati analizzati a fondo dal team del casinò online Betway. Il risultato è rappresentato da una classifica con i 10 eventi con più ascolti di sempre.

D’altra parte, è quasi impossibile non rimanere affascinati di fronte a degli eventi che sono davvero in grado di lasciare senza parole. Dallo sbarco sulla Luna fino ad arrivare ai royal wedding più chiacchierati del mondo: la curiosità regna sovrana in tutti i sensi.

Il Concerto del secolo

Il 13 luglio del 1985 è una data storica e non solo per la musica rock. Infatti, è il giorno in cui è andato in scena il meraviglioso Live Aid, ovvero quello che è stato ribattezzato più avanti come il “Concerto dei concerti”, a cui hanno assistito in televisione qualcosa come oltre 1.9 miliardi di persone. È davvero un dato incredibile, a maggior ragione se si tiene conto che tale cifra corrispondeva, all’epoca, al 39% della popolazione di tutto il mondo.

Si tratta di un concerto che si è svolto in contemporanea in due stadi differenti: si tratta di quello di Wembley a Londra e del John F. Kennedy in quel di Philadelphia. L’obiettivo di tale evento era quello di raccogliere dei fondi per aiutare le popolazioni colpite dalle carestie in Etiopia. Fa davvero impressione il fatto che di fronte alla tv c’era due persone su cinque in tutto il mondo. E si sono potute gustare una delle performance più indimenticabili della musica rock, ovvero quella di Freddie Mercury e dei Queen.

Il Live 8

Bisogna tornare a una data un po’ più recente, ovvero il 2 luglio del 2005 per ammirare un altro concerto che ha fatto la storia della televisione di tutto il mondo. In questo caso, c’erano collegati addirittura 2 miliardi di telespettatori, anche se a quel tempo si trattava “solo” del 31% della popolazione mondiale che era sintonizzata di fronte alla tv.

Anche in questo caso, si tratta di un concerto multiplo, nel senso che ne sono stati realizzati dieci in altrettante città differenti. Il Live 8 è uno dei concerti di beneficenza più belli mai realizzati nella storia della musica e aveva come unico obiettivo quello di lanciare un forte segnale nei confronti dei vertici del G8 per provare a raccogliere i fondi necessari per combattere una volta per tutte la povertà nel mondo.

Il matrimonio reale di Harry e Meghan

I matrimoni sono sempre degli eventi che vengono seguiti con grande curiosità dalla popolazione e figuriamoci se si tratta di reali. In questo caso, il riferimento è a quanto è avvenuto il 19 maggio del 2018, una delle date storiche per gli inglesi, ma anche per gli amanti delle statistiche in tv. Di fronte al televisore, a godersi il matrimonio tra il Principe Harry e Meghan c’erano ben 1.9 miliardi di persone. Un numero che, probabilmente, era del tutto inaspettato e che ha battuto anche i dati di ascolto relativo al matrimonio del padre di Harry, ovvero il Principe Carlo, quando convolò a nozze nel 1981 con Lady Diana.

Harry e Meghan si sono sposati presso la Cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor, di fronte a soli 600 invitati, ma le nozze in realtà sono state trasmesse in tv e ben 1.5 miliardi di persone in tutto il mondo fremeva di curiosità davanti alla tv, soprattutto negli Stati Uniti, nonostante il fuso orario.