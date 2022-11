Cinque nuove unità cinofile per l'Associazione Volontari Anfi Cuneo

L’Anfi di Cuneo, Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia Volontari, potrà contare su cinque nuove unità cinofili che andranno ad affiancarsi a quelle già operative. Sabato 29 ottobre hanno infatti superato l'esame operativo in superficie al campo di addestramento 4 Zampe in Langa.

I Cinofili svolgono dei servizi di volontariato che richiedono uno specifico addestramento iniziale rivolto al cane e al conduttore. Quando i due riescono a fare "squadra" sono pronti per essere operativi.

Una buona notizia in previsione del “Campus unità cinofile ricerca e soccorso” che si svolgerà sabato 19 e domenica 20 novembre in diversi siti tra Fossano, Magliano Alpi, Boves, Salmour e Cuneo: il Castello della Nebbia a Salmour, la discoteca “Cesar Palace” di Magliano Alpi, la caserma degli Alpini “Giovanni Cerruti” a Boves, la Polveriera di Salmour, Cascina Gerbo a Fossano. Sarà presente anche il “Team Italia 2022”, la nazionale italiana di ricerche che dura in carica un anno.

Il Nucleo Cinofili dei Volontari Anfi Cuneo vanta anche una nuova medaglia. A fine ottobre il cinofilo dell'Anfi Cuneo Carlo Alberto Cungi, con il suo cane Oxa du Millessimè Champenois per il secondo anno consecutivo si è aggiudicato il titolo di campione sociale nella specialità ricerca in Maceria IPO-R T/B al Campionato sociale del Pastore Belga che si è svolto in Toscana.