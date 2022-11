"Langhe e Roero in bicicletta e a piedi": ad Alba si presenta il libro del braidese Paolo Casalis

"Langhe e Roero in bicicletta e a piedi tra borghi, cantine e osterie" è il titolo del libro di Paolo Casalis edito da Fraternali Editore Collana Sentieri-Escursioni che verrà presentato ad Alba sabato 12 novembre alle ore 17 presso la sala convegni di Palazzo Banca d'Alba, in via Cavour 4 (ingresso libero), dalla Cooperativa Libraria "La Torre" in collaborazione con l'organizzazione ambientalista FIAB, l'associazione giovanile FuturAlba e il guppo di acquisto solidale Gas La Torre.



"Langhe e Roero in bicicletta e a piedi tra borghi, cantine e osterie" è un testo che, attraverso i 28 itinerari proposti, rappresenta una guida conoscitiva di strade, luoghi, panorami incantevoli, borghi e castelli medioevali delle Langhe e del Roero (patrimonio Unesco dal 2014), meta sempre più scelta da cittadini locali e turisti amanti della bicicletta si propone di offrire nuove opportunità di conoscenza sul tema della mobilità sostenibile, in particolar modo del cicloturismo come forma di "viaggio lento".



L'autore Paolo Casalis - braidese, classe 1976, dal 2017 accompagnatore ciclo-turistico in Piemonte e accompagnatore nazionale AICS di MBT, guida cicloturistica per DuVine - con questa pubblicazione vuole suscitare interesse, conoscenza e soprattutto emozioni alla scoperta di luoghi e ambienti tra i più belli d'Italia, attraverso la proposta di itinerari da percorrere rigorosamente a piedi o in bicicletta, cercando di unire gesto sportivo a piccoli piaceri quali visitare un centro storico, fermarsi a fotografare vigneti e paesaggi, cenare e alloggiare in uno dei tanti luoghi consigliati e suggeriti dalla guida.



L’incontro sarà moderato da Fulvio Silvestri (FIAB) in dialogo con l’autore e Thomas Antognotti (FuturAlba).