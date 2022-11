Tuttomele è pronta per suonare ‘Tutta un’altra musica’

Un’invasione pacifica a cui il centro Cavour è già pronto e che porterà da sabato 5 e domenica 13 novembre, decine di migliaia di persone per le strade del centro storico, nelle piazze cittadine, per scoprire il mondo agricolo ed enogastronomico che ruota attorno alla produzione tipica locale della mela.

Tuttomele sta per tornare con uno slogan speciale: “Che quest’anno sia ‘Tutta un’altra musica’, è l’auspicio con cui inaugureremo ufficialmente la rassegna sabato 5 novembre, alle 14,30, con la banda musicale San Lorenzo” annuncia il presidente dalla Procavour Marcello Bruno. È proprio l’associazione, assieme al Comune di Cavour, a proporre la manifestazione giunta alla quarantatreesima edizione: “Ma questo non sarebbe possibile senza il coinvolgimento di tutte le associazioni di Cavour, che propongono iniziative nei giorni della festa, e che ci aiutano con i loro volontari a gestire il pubblico” sottolinea Bruno. Circa 400 persone lavorano nei giorni di Tuttomele, per accogliere il pubblico che ogni anno si aggira sulle 60.000 persone. “Ciò che migliorerà rispetto agli ultimi anni sarà il clima rilassato e di comfort dell’edizione di quest’anno che non subirà tutti i limiti imposti in passato a causa della pandemia, ma che ha fatto anche tesoro di quella lezione” afferma Bruno. Le tensostrutture che ospiteranno le aree espositive saranno quest’anno chiuse e riscaldate, per garantire al pubblico una visita confortevole anche in caso di brutto tempo. “Nel centro storico, inoltre, le bancarelle saranno posizionate con l’attenzione agli spazi che abbiamo imparato a rispettare durante gli anni più duri di pandemia: vogliamo che la gente possa passeggiare in modo rilassato tra gli espositori” aggiunge Bruno.

Durante la settimana intesa di Tuttomele si imparerà a riconoscere le varietà di mele ad occhi chiusi, a potare correttamente le piante, si potrà vedere come nascono i succhi di frutta e assistere a show cooking dei migliori cuochi locali, che mostreranno come trasformare il prodotto.

Inoltre, i ristoranti del posto prepareranno i loro menù a base di mela e nell’area fieristica sarà aperto il ‘Tuttomele self’, il punto di ristoro caldo, veloce ed economico. Non mancheranno le tradizionali frittelle di Tuttomele. Gli spettacoli, i convegni, le presentazioni dei libri saranno ospitate nel Teatro tenda mentre si apriranno alla festa anche i luoghi storici e turistici di Cavour come l’Abbazia di Santa Maria, il museo archeologico Caburrum e la chiesa di Santa Croce per concerti, visite guidate e mostre.

Le aree espositive

Piazza Sforzini

Mostra della produzione frutticola locale

Il territorio del Cifop e della Strada delle Mele

Il Distretto del commercio

I paesi ospiti

Le tradizionali frittelle di Tuttomele

La sezione di Cavour dell’associazione radioamatori italiani e l’associazione degli scultori della Val di Susa

Expo Agri di Piazza Solferino

Fiera della meccanizzazione agricola

Nel mondo della mela

Percorso di potatura

Vota la mela più bella e più buona

Area fieristica ‘Nanni Vignolo’ (Tra via Goito e via Goitre)

Stand dei produttori di mele

Rassegna di stand commerciali ‘Tuttomele Expo’

Teatro tenda con spettacoli, convegni e Tuttomele Self

Le tradizionali frittelle di mele

Il programma completo della manifestazione si può consultare a questo link.