Cerretto Langhe assegna il Balun d'or 2022

La cerimonia per la consegna del Balun d’or 2022, promosso dal Comune di Cerretto Langhe, in collaborazione con l’Atl Langhe, Monferrato e Roero, l’Unione montana Alta Langa, la Federazione italiana pallapugno (Fipap) e l’Associazione pallone elastico alla pantalera (Apep), si terrà sabato 12 novembre, alle 10, presso il centro sportivo comunale Il Crocicchio in località Pedaggera a Cerretto Langhe.

Il giocatore prescelto sarà indicato dalla commissione coordinata da Flavio Borgna e presieduta da Felice Bertola, con gli ex giocatori Giulio Abbate e Massimo Berruti e i giornalisti Fabio Gallina, Federico Matta, Corrado Olocco e Aldo Scavino.

Finora il prestigioso riconoscimento è andato a Oscar Giribaldi nel 2009, Paolo Danna (2010), Bruno Campagno (2011), Massimo Vacchetto (2012), Roberto Corino (2013), Lorenzo Bolla (2014), Daniel Giordano (2015), Alberto Sciorella (2016), Michele Gianpaolo (2017), Federico Raviola (2018), Cristian Gatto (2019), Bruno Campagno e Massimo Vacchetto nel 2021.

Nell’occasione sarà consegnato anche il Premio alla carriera, con una scultura in pietra di Langa dell’artista Remo Salcio di Castino. Un premio speciale della giuria andrà alla Polisportiva Gottasecca che, con la direzione tecnica di Adriano Manfredi, ha conseguito il risultato straordinario della vittoria di Coppa Italia e scudetto 2022 nelle categorie senior di Serie C1, C2 e nel campionato giovanile degli esordienti. Infine, ci sarà la consegna del premio per un giocatore di pantalera.

Confermata anche la tredicesima edizione del Premio giornalistico del Comune di Cerretto Langhe Dumini Abbate e la squadra della piazza per Andrea Icardi (autore, regista e videomaker), Bruno Murialdo (fotografo, giornalista e scrittore) e Piermaria Toselli di Telecupole.

Per maggiori informazioni, contattare Flavio Borgna al 335-66.14.927 o scrivendo a borgnaflavio@gmail.com.