Volley maschile Serie C: VBC Mondovì/Villanova atteso dalla capolista Racconigi

Nella quinta giornata del Campionato di Serie C maschile trasferta decisamente molto ardua per il VBC MONDOVI’/VILLANOVA allenato da Massimo Bovolo e Fabrizio Marchisio, che sabato alle 18.30 sarà di scena sul campo del Racconigi, attuale capolista solitario con 11 punti e che nell' ultimo turno ha vinto 3-1 ad Asti e che può contare fra gli altri del centrale Andrea Longo, del palleggiatore Piero Alloatti, entrambi ex, e dell' opposto Andrea Ariaudo, ex giocatore della Bre Banca Lannutti in A1.

I monregalesi, che arrivano dal successo per 3-1 conquistato contro il Valsusa, cercheranno di fermare la corsa dei racconigesi, che fino ad ora hanno sempre vinto, e conquistare preziosi punti, che sarebbero molto importanti per il morale e che permetterebbero ai biancoazzurri di compiere un ulteriore importante salto in avanti in classifica generale verso l’ obbiettivo della qualificazione ai play-off promozione, a cui si qualificano le prime tre squadre di ciascuno dei due gironi.

“Siamo attesi da un impegno davvero molto duro – afferma coach Massimo Bovolo – perché il Racconigi è una formazione molto esperta e con giocatori di classe come Longo, Ariaudo ed Alloatti, che sono di categoria superiore. Noi dovremo riuscire a giocare con costanza su buoni livelli, limitando gli errori gratuiti e cercando di bloccare le loro fonti di gioco. Sappiamo che sarà difficile ed impegnativo, ma questa partita ci potrà dire a che punto è il processo di crescita e di maturazione della squadra.”