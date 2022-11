Al Caffè Letterario di Bra si legge “Fragranza di limone” di Salvatore Gargiulo

Il noir definitivo, in grado di dare filo da torcere a Stephen King, porta la firma di un autore di origini campane specializzato in thriller. Parliamo di Salvatore Gargiulo e del suo ultimo libro “Fragranza di limone”. Dalla meravigliosa costiera Amalfitana, infatti, arriva uno di quei copioni che, signori e signore, prendete un bel tè caldo, mettetevi comodi e impostate la modalità non disturbare sullo smartphone.



Trama. Il commissario Vallone si trovava a Positano per trascorrere un periodo di ferie. Amava quella città per diversi motivi, ma soprattutto per le mille sfumature di colori e di odori. La fragranza di limone, che inebriava la città, lo rendeva felice. Quando però fu trovato un cadavere in una cabina balneare, le giornate del commissario diventarono un incubo e si trovò catapultato nelle indagini.



Brrr. Brividi lungo la schiena? Ci sono, ma non di piacere! La vittima, una giovane ragazza, era la figlia di un’amica di sua moglie, che lo supplicò di scoprire la verità. Vallone non poté tirarsi indietro e accettò di collaborare con il commissario di Sorrento. Apparentemente sembrava trattarsi di un delitto passionale, ma dietro si nascondeva un mistero doloroso più della morte stessa.



Che cosa si prova leggendo questo racconto? Già dalla copertina è una sensazione tipo “Non aprite quella porta”, che domande! Per chi fosse interessato, il volume è disponibile su Amazon.



E adesso qualche notizia sull’autore. Salvatore Gargiulo nasce nel 1958 a Napoli, ma è braidese d’adozione. All’età di quindici anni si appassiona alla fotografia, e negli anni diventa il suo lavoro. Il suo grande obiettivo era di emozionarsi per fare emozionare con le sue opere. Ha iniziato a leggere i grandi scrittori, come Fallaci, Faletti, Richard Castle, King e tanti altri.



La sua fantasia ha cominciato a viaggiare e con coraggio ha messo in pratica la sua immaginazione visiva sullo scritto, invece che in una fotografia. Ha visto i suoi protagonisti come in un film, li ha ascoltati, ha visto le loro azioni, ha visto le loro smorfie ed è entrato nella loro storia. Nel 2010 inizia la sua seconda passione, scrivendo con entusiasmo racconti gialli e noir, dando vita ad una ricca bibliografia. Libri sicuramente consigliati e da leggere se volete assaggiare un po’ di suspense!