“Dietro il Palaporro di Cervere... ci siamo anche noi. Vediamo limitata la nostra libertà personale”

La Fiera del Porro di Cervere è arrivata alla 43esima edizione. Quest'anno si terrà dal 12 al 27 novembre. Un evento che piace e che richiama migliaia di persone con le dodici serate enogastronomiche da tutto esaurito.

Eppure c'è chi vive questo appuntamento con "enorme disagio".

Pubblichiamo integralmente la lettera di alcune famiglie che vivono dietro il Palaporro.

"Da circa 30 anni, in realtà sono 43 ma per la prima decina d'anni non si era ancora arrivati ai livelli attuali, da 30 anni almeno la nostre famiglie vivono un enorme disagio, che via via è aumentato in questi anni. Pochi sanno cosa c'è dietro la rinomata Fiera dei porri. Dietro nel senso letterale della parola. Dietro il Palaporro che occupa l'intera Piazza San Sebastiano di Cervere abitano le nostre famiglie. Già da fine ottobre e per tutto il mese di novembre vediamo limitata la nostra libertà personale.

Le facciamo alcuni esempi: per uscire o rientrare a casa con l'auto dobbiamo sperare che nessun buongustaio del porro o qualche concittadino menefreghista non abbia parcheggiato nel piccolo passaggio che gli organizzatori dell'evento ci hanno lasciato. Non dobbiamo lamentarci troppo perché rischiamo anche di essere rimproverati con frasi tipo: "Ma dovete proprio passare di qui?!" Bè sì, ci abitiamo. Oppure ancora dobbiamo in anticipo lasciare in paese l'auto per essere sicuri di poter uscire per le quotidiane necessità: andare al lavoro e fare la spesa. Questo avviene da circa 30 anni.

La novità per questa 43sima edizione 2022 è che non potremo neanche più transitare in auto da e verso casa nostra per 12 serate su 16 che la Fiera ha organizzato. Naturalmente ci viene chiesto scusa per l'eventuale disagio che questo potrebbe causare...a noi francamente sembra una presa in giro. Il dietro le quinte spesso è sconosciuto".