Celebrazioni del 4 Novembre a Cuneo. Nelle parole del ministro della Difesa Guido Crosetto il richiamo a pace e libertà

Celebrazioni in tutta la Granda, oggi 4 novembre, per il 104° Anniversario della Vittoria, Festa dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, idealmente comprensiva delle celebrazioni riguardanti i Combattenti, i Decorati al Valor Militare e gli Orfani di Guerra.

A Cuneo la cerimonia pubblica è iniziata alle 9.30 con la deposizione della corona del Comune al Monumento ai Caduti del 2° Reggimento Alpini di Corso Dante e al Monumento ai “Ragazzi del ‘99”.

Il cuore della cerimonia al Parco della Resistenza,con gli onori ai Gonfaloni, l'"Alzabandiera", la lettura dei messaggi pervenuti e l'orazione ufficiale.

E' seguito il trasferimento a piedi al Monumento dei Caduti ai Giardini Fresia con gli onori ai Caduti e deposizione delle corone. Alle 16.30 la giornata si chiuderà con la Cerimonia dell'"Ammainabandiera".

Durante la cerimonia, alla presenza di tutte le autorità civili e militari della provincia e delle onorevoli Monica Ciaburro e Chiara Gribaudo, è stato letto il discorso del ministro della Difesa, Guido Crosetto, seguito da quello del Presidente Mattarella.

Crosetto ha ringraziato le Forze Armate, evidenziandone il ruolo di primaria importanza: "Sulla vostra efficienza e capacità di deterrenza si fonda, infatti, un avvenire di concordia. Occorre ricordarlo, soprattutto in un contesto internazionale caratterizzato da minacce irresponsabili e continuative alla pace tra le nazioni; come ad esempio la drammatica e illegittima aggressione all’Ucraina, cui stiamo cercando, come Paese e al fianco dei nostri Alleati, di rispondere, con ogni sforzo, per giungere a una cessazione del conflitto che tuteli i diritti inderogabili dell’aggredito. La libertà non è, infatti, un bene voluttuario, cui si possa rinunciare. È l’aspirazione dei popoli, di tutti i popoli, è sancita dalla dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite ed è inoltre elemento costitutivo della nostra identità occidentale. Desidero rivolgere un pensiero commosso ai militari italiani Caduti per la Patria, in ogni luogo ed in ogni tempo, ed esprimere la mia gratitudine a chi, ogni giorno, impegna le proprie energie per onorare la loro memoria e difendere i principi in cui crediamo".