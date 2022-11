A Cuneo si parla di leadership al femminile con il corso “Leader si nasce o si diventa”

Scopo della proposta. È indubbio che alcuni posseggano caratteristiche naturali che contribuiscono al e il loro successo come leader al tempo stesso la vita ci pone ogni giorno sfide che richiedono competenze di leadership sempre maggiori sia nella vita personale sia in ambito aziendale nella gestione dei collaboratori dei clienti e dei fornitori dei vari stakeholders che possono influire sui risultati della nostra attività e tali competenze possono e devono essere allenate e sviluppate.

Focus del corso. Questo percorso nasce con l'intento di accompagnare i partecipanti a: esplorare le proprie potenzialità e le proprie risorse (self awareness); definire il proprio approccio alla leadership e approfondimento delle dinamiche del processo decisionale (self leadership); introdurre competenze specifiche di leadership quali la gestione delle emozioni delle relazioni e delle risorse; definire il proprio piano di azione per lo sviluppo della propria leadership personale e imprenditoriale; ampliare la riflessione sulla leadership relativa ai diversi livelli di team aziendali e alle community cui è importante fare riferimento per il successo personale e aziendale.