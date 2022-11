A Racconigi un contributo di oltre 300mila euro per la nuova scuola dell’infanzia

Il Comune di Racconigi, grazie a un bando del Ministero dell’Interno, ha ottenuto un contributo di 319.711,16 euro per le spese di progettazione della nuova scuola dell’infanzia in via Priotti.

“Un altro tassello si va ad aggiungere all'importante progetto di riqualificazione delle strutture scolastiche di Racconigi –commenta il sindaco Valerio Oderda- Dopo la scuola secondaria in fase di completamento e presto anche l'avvio dei lavori per la scuola primaria, ecco che inizia a prendere forma un nuovo asilo per i nostri bambini: nei fatti, la dimostrazione che i giovani sono fra le nostre principali priorità”.

Aggiunge il consigliere con delega ai lavori pubblici Giuseppe Bonetto: “Non possiamo che essere felici che il ministero abbia approvato il finanziamento per il progetto, stiamo lavorando su più fronti in modo da ottenere i fondi per l’effettiva realizzazione. Il nuovo asilo sarà un edificio scolastico a bassissimo impatto ambientale, a consumo quasi zero e praticamente autonomo sotto il profilo energetico".