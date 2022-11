“Acclimatiamoci”: i ragazzi delle elementari “piantano” il loro futuro a Borgo San Dalmazzo [FOTO]

“Acclimatiamoci: uomo VS ambiente”. È iniziato a Borgo San Dalmazzo il primo evento dedicato all'Ambiente.

Quello di stamattina, venerdì 4 novembre, è stato un momento interamente dedicato alle scuole.

Prima le classi terze delle scuole elementari hanno incontrato il Comando Forestale cittadino all'Auditorium civico di Palazzo Bertello sul tema “Le conseguenze dei cambiamenti climatici su flora e fauna del nostro territorio”.

Poi gli alunni hanno fatto una passeggiata ambientalista accompagnati dalla sindaca Roberta Robbione per vie del centro. A conclusione hanno piantumato nelle aiuole di Piazzale “Vittime delle Foibe” alcune specie arboree donate dal Vivaio Forestale Regionale "Gambarello".

L'evento dedicato all'ambiente continua nel pomeriggio di oggi con l'incontro dedicato agli amministratori e tecnici comunali “Uno sviluppo sostenibile è possibile: come affrontare i cambiamenti climatici sul nosto territorio”. Appuntamento alle ore 16 nella biblioteca civica a Palazzo Bertello. Incontro a cura della dott.sa Manuela Bernardi, del dott. Paolo Bertolotto, del Ten. Col. Stefano Gerbaudo e della dott.sa Valentina Ruco.

Questa sera, venerdì 4 novembre alle 21, sempre nela biblioteca civica, l'incontro aperto alla cittadinanza “I cambiamenti climatici a casa nostra”, con gli esperti dott.sa Manuela Bernardi, dott. Paolo Bertolotto e dott.sa Valentina Ruco. Ingresso libero.

“Acclimatiamoci” continua domani, sabato 5 novembre.

Alle 10.30 in biblioteca il laboratorio per bambini dai 4 agli 8 anni “Il bosco di Greta”. A cura di Rita Giordano e Ilenia Giraudo. Ingresso libero.

Alle 14.30 l'Auditorium civico di Palazzo Bertello ospiterà “Green Communities”, la presentazione del progetto “MARGREEN tra le Valli Stura, Gesso e Vermenagna”. Ingresso libero

Alle 16.30 in biblioteca la premiazione del contest di grafica “Realizza un manifesto e fai vincere l'ambiente con la creatività”.

Segue alle 17.30, sempre in biblioteca, l'inaugurazione della mostra “Alieni come noi” proposta dal Parco Fluviale Gesso e Stura e Science Café di approfondimento delle tematiche in compagnia del curatore della mostra Dario Olivero. Ingresso libero

L'evento si chiude sabato sera alle 21 all'Auditorium di Palazzo Bertello con la proiezione di “A riveder le stelle”, un film di Emanuele Caruso. Sarà presente il regista. Ingresso libero.