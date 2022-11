Cuneo, la consulta dei comitati di quartiere 'si fa in tre': "Certe zone del territorio parlano già lingue diverse"

Non un'unica consulta dei comitati di quartiere e di frazione, per Cuneo, ma tre organi differenti (due per le aree frazionali e una per l'altipiano). E poi, un solo regolamento per i comitati, così da uniformarne l'attività su tutto il territorio comunale. Sono questi i temi principali che hanno accompagnato la riunione congiunta delle commissioni consiliari III^ e VII^ tenutasi giovedì 3 novembre in sala Vinay.

L'incontro, il primo di una serie secondo l'amministrazione comunale - intenzionata a revisionare il regolamento dei comitati di quartiere e frazione, ormai vecchio di oltre un decennio - , è stato ampiamente richiesto dal gruppo consigliare degli Indipendenti. Il loro obiettivo, dichiarato, era ed è quello di regolare i rapporti tra i quartieri e le frazioni e l'amministrazione comunale, nell'ottica di una partecipazione più ampia dei primi nelle discussioni che compongono la seconda.



Comitati più uniformati e partecipati

"Una commissione molto produttiva, che ha visto l'ottima collaborazione tra i presidenti dei comitati, tutti presenti, l'assessore Luca Pellegrino e i consiglieri comunali - ha detto la presidentessa della VII^ commissione Noemi Mallone - . La commissione è stata convocata con l'obiettivo di creare un unico regolamento univoco per tutti i comitati, senza più le differenze che adesso complicano l'organizzazione, rese emblematiche durante l'ultimo periodo elettorale".



"Vogliamo, insomma, uniformare il tutto per rendere più agevoli le attività e il rapporto con l'amministrazione: i quartieri hanno tutta l'intenzione di partecipare più attivamente alla vita del consiglio comunale" ha concluso la Mallone che, in chiusura di commissione, ha chiesto ai presidenti di conferire entro la metà di dicembre una bozza di nuovo regolamento da sottoporre in commissione e in consiglio comunale.



Carluzzo: "I comitati diventino valore aggiunto per la città"

"Spero che sia l'inizio di una lunga serie di incontri organizzati così - ha detto, soddisfatto, Pietro Carluzzo (presidente del comitato di quartiere Cuneo centro storico) - . Abbiamo rilevato la necessità di modificare e rivedere lo statuto e i regolamenti delle consulte e dei comitati di quartiere e frazione nell'ottica di una maggiore omegeneità, e anche la proposta dell'assessore di dividere le consulte ci è parsa generalmente positiva. Insomma, si è partiti bene: spero che i comitati di quartiere, visto il rinnovo dei presidenti e la grande volontà di partecipazione dimostrata, possano diventare un vero valore aggiunto per la città, agendo in collaborazione con l'amministrazione tutta".

Pellegrino propone la giunta 'tripartita': "Ogni area parla già lingue diverse"

Secondo Luca Pellegrino è stato - e lo sarà ancora, negli incontri futuri - fondamentale avere in commissione tutti i presidenti dei comitati di quartiere. Che già a luglio aveva incontrato, e ai quali aveva manifestato l'idea e l'intenzione di rivedere il regolamento: "Si tratta però di una piccola parte di quello che è il rapporto tra i comitati e l'amministrazione comunale - ha detto - , che va ben oltre e si sostanzia nell'attività giornaliera e quotidiana di confronto".

"Così come funziona oggi la consulta mi pare troppo poco operativa perché mette insieme l'intero territorio comunale ignorandone le caratteristiche specifiche - ha proseguito Pellegrino - . Credo sia meglio tentare di lavorare in aree più ridotto ma più omogenee. I tre gruppi che ho indicato come divisione parlerebbero lingue differenti, cosa che già è una realtà, e avrebbero modo di lavorare in maniera approfondita sulle proprie necessità".