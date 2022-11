Contro il caporalato uno uno sportello multilingue all'Ispettorato territoriale del lavoro di Cuneo

L’ispettorato territoriale del lavoro di Cuneo è stato inserito nella sperimentazione nazionale di uno sportello multilingue dedicato alla ricezione, in modalità protetta e riservata, delle denunce di irregolarità e sfruttamento lavorativo di cittadini stranieri.

La sperimentazione, attivata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro come sviluppo del progetto "A.L.T. Caporalato!", vede coinvolti oltre a Cuneo anche Ferrara, Foggia e L'Aquila e prevede la presenza, presso lo sportello, di ispettori del lavoro insieme a mediatori culturali dell'OIM (Organizzazione Internazionale delle Migrazioni): l’obiettivo è quello di far crescere il rapporto di fiducia dei lavoratori stranieri nei confronti delle autorità italiane mediante un approccio basato sull’ascolto, sulla centralità della vittima di sfruttamento e sul supporto della mediazione linguistica e culturale.

A Cuneo il servizio di sportello multilingue, in questa prima fase sperimentale, sarà garantito il primo e il terzo giovedì del mese presso la sede dell’Ispettorato territoriale di Cuneo in via S. Giovanni Bosco n. 13.

Per ulteriori informazioni si può contattare l’ufficio al n. 0171.1716201