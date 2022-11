Cuneo: si asfaltano via Tetto Cavallo, corso Monviso e corso Kennedy

A partire da martedì prossimo, 8 novembre, inizieranno i lavori di fresatura e stesa nuova pavimentazione in asfalto su via Tetto Cavallo, c.so Monviso (solo corsia discendente tra c.so Ferraris e Via Michele Coppino) e c.so Kennedy (tra la rotonda di Piazza Torino e la Questura).



I lavori termineranno presumibilmente mercoledì 16 novembre, salvo avverse condizioni meteorologiche. Alcuni tratti di strada saranno chiusi al traffico durante l’orario lavorativo e il traffico deviato sulla viabilità limitrofa, altri tratti saranno regolati da movieri, così come meglio specificato:

· via Tetto Cavallo sarà interessata dai lavori presumibilmente nelle giornate di martedì 8 e mercoledì 9 novembre. La strada rimarrà chiusa tra il semaforo di Viale degli Angeli fino al primo attraversamento rialzato su via porta Mondovì (circa 350 m).

· C.so Monviso sarà interessato dai lavori presumibilmente nelle giornate di giovedì 10 e venerdì 11 novembre. La corsia rimarrà chiusa e il traffico veicolare sarà deviato su c.so Ferraris. I residenti di via Schiaparelli avranno accesso nell’orario di svolgimento dei lavori dalla corsia di incanalamento posta nella corsia di salita di c.so Monviso.

· C.so Kennedy sarà interessato dai lavori nella giornata di lunedì 14 novembre e il traffico verrà regolato da movieri.



Nelle giornate seguenti sarà completata la segnaletica orizzontale.